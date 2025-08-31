Yıldız Parkı, Düğün Fotoğrafları İçin Tercih Ediliyor

İstanbul Beşiktaş'ta yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan ve içerisinde tarihi kasırların olduğu Yıldız Parkı son zamanlarda evlenecek olan çiftlerin adeta fotoğraf platosu oldu.

Düğün öncesi dış çekim yaptıran bir genç, "Yıldız Parkı'ndayız. Çok yorucu. Birazdan göl tarafına ineceğiz. Saat 13.00'da geldik. Fotoğraf çeken benim arkadaşlarım zaten bu işi yapıyorlar o yüzden herhangi bir plan yapmadık" dedi.

Çiftlerin düğün fotoğraflarını çeken fotoğrafçı ise, "Düğün işlerinde olay biraz daha farklı. Aslında saat çekim yerinden daha önemli. Çünkü güneşin çok tepede olduğu noktalarda çekim yapma taraftarı olmuyoruz. Platolar oluyor, dış çekim oluyor. Ben daha doğal ortam ve dış çekim taraftarıyım. Aslında havanın çok kapalı olmadığı ara ara güneş görebiliriz. Çok parlak güneş istemiyoruz. Her mevsimde çekilebilir. Çekim için 1 - 1,5 saat yeterli. Çekim yapılacak olan yerleri önceden belirlemek daha iyi oluyor. Yıldız Parkı, Eminönü, Galata Köprüsü ve Fener Parkı düğün fotoğrafları için ideal yerler. Ben düğün fotoğrafçılığından ziyade moda fotoğrafçısıyım. Bence düğün öncesi fotoğraf çekimi daha mantıklı. Çünkü sıfırdan hazırlık yapmak biraz daha zor olabilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL