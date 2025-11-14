Yığılca'da Tarımsal Üretim Bilgilendirmesi Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'tarım sahada' sloganıyla yürütülen çalışmalarda çiftçilerle bir araya geliyor. Çiftçileri tarımsal üretim planlaması, anız yangınları ve kahverengi kokarca zararlısıyla ilgili bilgiler aktarılıyor.

İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme yapmak, ayrıca Kahverengi Kokarca Zararlısı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor. Sahadan bir an olsun ayrılmayan Tarım ve Orman Müdürlü Ziraat Mühendisleri Yığılca ilçesinde Karakaş köyünde üreticilerle bir araya geldi. Üreticilere; münavebe, kahverengi kokarca ile ilgili kışlak mücadelesi ve anız yangını ile ilgili bilgiler aktardılar.

Sahada aktif olarak görev yapan il ve ilçe müdürlükleri, Düzce'nin tüm köy ve mahallelerinde çiftçilerin yanında olmayı ve tarımda verimliliği artırma misyonunu sürdürmeyi taahhüt ediyor. - DÜZCE