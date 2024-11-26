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Yeşim Grup'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri

Yeşim Grup'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri
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Yeşim Grup, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında COS markası ve Yanındayız Derneği ile birlikte düzenlediği seminerle kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yaklaşık 120 kişinin katıldığı etkinlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde duruldu.

Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen Yeşim Grup, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında COS markası ve Yanındayız Derneği iş birliğiyle düzenlediği geniş katılımlı seminerle bu alandaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla sektörde öncü bir konuma sahip olan Yeşim Grup, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında COS markası ve Yanındayız Derneği iş birliğiyle "Toplumsal Dönüşüme Katkı: Taciz ve Şiddet Farkındalığı" temasıyla yaklaşık 120 kişinin katıldığı kapsamlı bir etkinlik düzenledi. Bu konudaki farkındalığı artırmaya yönelik düzenlenen etkinliğe toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kapsamlı çalışmalar yürüten Eğitmen Olcayto Ezgin konuk oldu. Yeşim Grup çalışanlarının yanı sıra paydaşların ve tedarikçi firmaların temsilcilerinin de katıldığı seminerde Ezgin, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, toplumsal cinsiyet eşitliğini Yeşim Grup'un temel değerlerinden biri olarak benimsediklerini belirterek her yıl "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında farkındalık göstermek üzere etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Cesur, "Yeşim Grup olarak sadece kendi içimizde değil, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra kamuoyunda da bu farkındalığı artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü seminer, bu alandaki kararlılığımızın ve iş birliği yaklaşımımızın somut bir göstergesi." dedi.

Konuşmasında, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir sorun olduğunu belirten Eğitmen Olcayto Ezgin, bu konuda farkındalık göstermenin ve çözüm yolları aramanın önemine dikkat çekti. Ezgin, "Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sadece bireylerin değil, kurumların da çözümde aktif rol alması gereken evrensel bir sorun. Eşitlik, bir hedef değil; sürekli bir çabadır ve ancak birlikte hareket edilirse başarılabilir. Yeşim Grup'un bu alandaki öncü yaklaşımı, bu sürecin en güzel örneklerinden biri." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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