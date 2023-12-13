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Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

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Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Yılmaz Atadeniz, 91 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Atadeniz'in cenaze töreni sonrası Aşiyan Mezarlığına defnedilecek.

Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

İSTANBUL - Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen yarın düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası Aşiyan Mezarlığına defnedilecek.

Yeşilçam'ın ünlü yönetmen ve senaristi Yılmaz Atadeniz, İstanbul'da tedavi gördüğü Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Atadeniz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü öğrenildi.

Ünlü yönetmen için yarın Bebek Camii'nde düzenlenecek olan tören sonrası Aşiyan Mezarlığına defnedilecek.

Yılmaz Atadeniz kimdir?

Ragıp Yılmaz Atadeniz 1 Şubat 1932 tarihinde dünyaya geldi.

Kabataş Erkek Lisesi mezunudur. Kurgucu ve film yönetmeni olan abisi Orhan Atadeniz'in ani ölümünden sonra Erman Film Stüdyosunda çalışmaya başladı.

Sinema alanındaki dernek ve sendikalarda kurucu olarak yer almıştır. Sine-Sen (Sine-Kamder) derneğinin kurucusu ve iki devre başkanlığını yapmış, 1988'den beri Film Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. 1989'da II. Ankara Film Festivali ve 1992 'de Altın Koza Film festivali Jüri Başkanlığında bulunmuştu.

2007 Ocak'ta SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına gelmiş ve başkanlık görevini yürütmüştü. (2020).

2008 yılında 45. Antalya Film Festivalinde, 2012 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde Onur Ödülü almıştır.

Yılmaz Atadeniz'in başlıca filmleri arasında "Çare Sende Allahım", "Talihsizler, Küskünüm", "Afacan, Donanmanın Gülü", "Cilalı İbo", "Maceralar Kralı", "Julverin İki Sene Mektep Tatili", "7 Kocalı Hürmüz", "Yılmayan Şeytan", "Maskeli Beşler", "Kafkas Kartalı", "Kadıhan", "Yemende Bir Avuç Türk", "Kader Arkadaşım", "Kanije Kalesi", "Akıncılar", "Sarı Necmiye" ve Turhanoğlu Çal Hasan bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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