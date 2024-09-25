Yeşilay, 65 Bin Bağımlıya Destek Verdiklerini Açıkladı

Şanlıurfa'ya gelen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde, 65 binin üzerinde bağımlı bireyin bağımsızlık yolculuğuna yardımcı olduklarını söyledi.

Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilay olarak 104 yıldır insanlık için bağımsızlık mücadelesi verdiklerini ifade etti. Çocukların, gençlerin bağımlılıklardan korunması, hiçbir bağımlılığa bulaşmaması için eğitim, saha faaliyetleri yürüttüklerini, gençlik kampları, bilgilendirme toplantıları, spor organizasyonları düzenlediklerini anlatan Dinç, Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber gerçekleştirdikleri Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programından her yıl 10 milyon öğrenci, 2 milyon anne babanın faydalandığını aktardı. Dinç, açıklamasında, "Yine herhangi bir şekilde bağımlılığa bulaşmış çocuğumuz varsa onu da okulda tedavi etmek amaçlı olarak uyguladığımız programımızdan 10 binlerce öğrencimiz istifade etti ve bağımlılık yoluna girmeden, henüz kullanım aşamasındayken onları kurtarmış, hayatlarını toparlamış olduk. Ama yine de bağımlılığa bir şekilde düşmüş gencimiz, çocuğumuz, insanımız varsa onlara da yardım edebilmek anlamında devletimizin müsaadesiyle ve desteğiyle 107 tane Yeşilay danışmanlık merkezi kurduk. Şimdiye kadar Yeşilay danışmanlık merkezlerimizin telefon hattına 1 milyonun üzerinde arama geldi. 1 milyonun üzerinde aramaya uzman psikologlarımız yardımcı oldular. Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde de 65 binin üzerinde bağımlı kardeşimizin bağımsızlık yolculuğuna girmelerine yardımcı olduk. 10 bin tanesi tamamen temizlendi. Diğerlerinin yolculukları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Kamu gücünü en etkili şekilde kullanarak uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve faillerinin yakalanması konusunda çok baskılı çalışmalar uyguluyoruz. Son bir yıllık dönemde, önceki dönemle kıyasladığımızda hem ele geçirilen madde miktarında hem yakalanan şüpheli sayısında dört kata kadar artış söz konusu oldu. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz bu konuda adeta bir seferberlik ortaya koyuyorlar" diye konuştu. - ŞANLIURFA