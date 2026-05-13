Yenişehir'de trafik denetimleri arttırıldı

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde değişik noktalarda yaptıkları uygulamalarda tescilsiz ve sürücü belgesiz motosiklet kullananlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Sabit ve seyir halindeki denetimlerde 5 adet tescilsiz motosiklet men edilerek sürücüler hakkında idari işlem uygulandı.

Denetlemelerin aralıksız olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların trafik kurallara özenle uymalarını istedi. - BURSA

