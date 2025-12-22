Haberler

Bakan Yerlikaya: "Yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin toplantıda güvenlik önlemlerini değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla yeni yıl tedbirlerine yönelik hazırlık ve koordinasyon toplantısının yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, toplantıda yeni yıl sürecinde alınacak güvenlik tedbirlerinin ele alındığını ifade etti. - ANKARA

