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Yeni Türkiye Partisi Yerel Seçimlere Tek Başına Katılacak

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Yeni Türkiye Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yerel seçimlere tek başına katılacaklarını duyurdu. Yılmaz, 'Amacımız ülkemizin umutsuz olmadığını, alternatifsiz olmadığını göstermektir' dedi.

Yeni Türkiye Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yerel seçimlere tek başına katılacaklarını duyurdu. Yılmaz, "Amacımız ülkemizin umutsuz olmadığını, alternatifsiz olmadığını göstermektir" dedi.

Yeni Türkiye Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yerel seçimlere tek başına katılacaklarını açıkladı. Yılmaz, "Seçimlere katılma yeterliliği olan Yeni Türkiye Partisi, yerel seçimlere tek başına katılma kararı aldı. Bu bir yerel seçim. Dışarda kalan, kendine güvenen ve siyaset yenilensin ülkemiz yenilensin diyen herkesi bu seçimlerde Yeni Türkiye Partisi'ne davet ediyoruz. Yeni Türkiye Partisi, Türkiye yenilensin diyenlerin partisidir" açıklamasında bulundu.

"Şimdi birlik olmak, yeniden doğmak zamanıdır"

Yılmaz açıklamasının devamında, "Amacımız ülkemizin umutsuz olmadığını, alternatifsiz olmadığını göstermektir. Kim yenilenmek istiyorsa tövbesini yapıp gelsin. Şimdi birlik olmak, yeniden doğmak zamanıdır. Amacımız büyüktür. Gayemiz huzur, birlik ve ülkeye yeniden bereket kazandıracak bir ahlakı yerleştirmektir. Sandığa gidin ve 'Yeni Türkiye Partisi ile yenilenelim' deyin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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