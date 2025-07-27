Yeni Müdür ve Yardımcısından Anlamlı Jest

Yeni Müdür ve Yardımcısından Anlamlı Jest
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalite Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevine atanan Yakup Karakaya ve Özlem Akyar, kendilerine gönderilen çiçekleri yaşlı bakım merkezine göndererek unutulmaz bir iyilik yaptı. Bu anlamlı davranış, yaşlı bireyler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevine atanan müdür ve yardımcısı, kendilerine gönderilen çiçekleri, yaşlı bakım merkezine göndererek gönüllere dokundu.

SEAH'ta Kalite Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevine atanan Yakup Karakaya ve Müdür yardımcısı Özlem Akyar, örnek bir davranışa imza attı. Kendilerine hayırlı olsun gayesiyle gönderilecek çiçekleri kabul etmek yerine, yaşlı bakım merkezindeki bireylere yönlendiren Karakaya ve Akyar, bu anlamlı jestle takdir topladı. Gönüllere dokunan bu davranış, merkezde kalan yaşlılar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Bakım merkezine ulaştırılan çiçeklerle duygusal anlar yaşanırken, yaşlı bireylerin yüzlerinde oluşan tebessüm dikkat çekti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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