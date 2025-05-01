Yeni Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Gazetecileri Ziyaret Etti

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Taşkın, ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkın ve Polis Merkezi Amiri Yasin Çevik ve Çevik Kuvvet Grup Amiri Sinan Bekci, ilçede görev yapan İhlas Haber Ajansı Muhabiri ve Bilican Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Faruk Güneş, Anadolulu Ajansı Muhabiri ve Bulanık Bilican Gazetesi İmtiyaz Sahibi Galip Kılınç ve www.serhedhaber.com internet sitesinin sahibi Mehmet Fideyil Temel'i ziyaret etti. Gazeteciler, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkın'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, ilçenin huzuru için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ettiklerini dile getirdiler.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkın ise göreve başladığı günden itibaren her zaman basınla iç içe olduğunu belirterek, "Hep basınla iyi ilişkiler kurdum. Manisa'da göreve başladığım günden itibaren kaçakçılık, uyuşturucu ile mücadele ediyoruz, diğer taraftan halkla buluşuyor, esnafla bir araya geliyor, muhtarları dinliyor, öğrencileri ziyaret ediyoruz. Emniyet teşkilatı olarak halkımıza en güzel şekilde hizmet sunmakla görevliyiz. Asayişi ve huzuru sağlamak için çalışıyoruz. Bu konuda basın mensupları da yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyor. Sahada sürekli birlikteyiz. Kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ