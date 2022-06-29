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Heyelan nedeniyle 20 kişi yaylada mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Ertuğrul Yüksel - Yerel
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Heyelan nedeniyle 20 kişi yaylada mahsur kaldı Zonguldak'ın Alaplı İlçesindeki Gümeli Bölüklü yayla yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanınca, yaylada hayvanlarıyla mahsur kalan 20 kişi gıda yardımı talebinde bulundular.

Heyelan nedeniyle 20 kişi yaylada mahsur kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesindeki Gümeli Bölüklü yayla yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanınca, yaylada hayvanlarıyla mahsur kalan 20 kişi gıda yardımı talebinde bulundular.

Edinilen Bilgilere göre, Alaplı Gümeli Bölüklü Yaylası'na koyun ve büyük baş hayvanlarını otlatmak için burada kalan yaylacılar, iki gündür Zonguldak bölgesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle Gümeli baraj bölgesine giden yol ile Bölüklü yayla arasında aralıklarla heyelan oluşurken, yollarda büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Ulaşım sıkıntısı yaşanan bölgede, Bölüklü yaylasında bulunan yaylacıların bir noktaya yürüyerek cep telefonunun çektiği bir bölgeye ulaşıp akrabalarına ulaşarak gıda yardım istediler.

Yaylaya Üç hafta önce hayvanlarını otlatmaya giden Mefa Yalçın, "Gıda ihtiyacımızı Gümeli beldesinden ihtiyacımızı karşılıyorduk. Fakat aşırı yağmur ve selden dolayı yayla yolunda aralıklarla çökme olunca, 3 gündür Gümeli ile irtibatımız kesildi. Gıdamız bitmek üzere, bize kuru kumanya gıda yardımı yapılırsa seviniriz" açıklamasında bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Yerel

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