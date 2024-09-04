Yayaların kullanacağı alanları işgal eden motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yayalara ayrılmış alanda motosiklet kullanan ve park eden 24 sürücüye toplamda 36 bin 144 TL ceza kesildi.

İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Belsa Plaza iş merkezi önünde, motosiklet sürücülerinin yayalar için ayrılmış alanda motosiklet kullanarak, bisiklet park alanına park etmeleri üzerine trafik ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimlerde 24 motosiklet sürücüsüne kişi başı bin 506 TL'den toplamda 36 bin 144 TL ceza kesildi.