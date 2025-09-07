Yaşlılar Parklarda Mangala Oynayarak Zaman Geçiriyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde parklarda bir araya gelen yaşlılar, binlerce yıllık mangala oyununu oynayarak zaman geçiriyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yıllardır devam eden zeka oyunu mangala, yaşlıların vazgeçemediği bir tutku olarak varlığını sürdürüyor. İlçedeki park ve bahçelerde bir araya gelen yaşlılar, oynadıkları bu oyun sayesinde hem zihinlerini diri tutuyor, hem de sohbet ederek vakit geçiriyor. Oyun sayesinde yeni dostluklar da edinen yaşlılar, toplanıp gün boyunca mangala oynadıklarını belirtiyor. Kökenlerinin 12 bin yıllık Göbeklitepe kadar eski olduğuna inanılan mangala oyunu, oyuklara taş taşıma şeklinde oynanıyor. Bölgelere göre değişiklik gösteren oyunda her oyuncunun önünde 6 tane çukur bulunur. Eşit sayıda olan taşları en çok kendi tarafındaki çukura dolduran yarışmacı, yarışmayı kazanmış sayılıyor.

Sabahtan akşama kadar parkta oturup mangala oynayarak zaman geçirdiklerini söyleyen Enver Şeyhanlı, oyun sayesinde arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin geliştiğini belirtti. - ŞANLIURFA