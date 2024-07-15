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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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Çorum'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sündüz Ü.'den haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılması sonrası eve giren sağlık ekipleri yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan ilk kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sündüz Ü.'nün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonra savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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