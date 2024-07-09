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Yapay Zeka Tabanlı Görüntü İşleme Modeli ile Göz Hareketleriyle Kontrol

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Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı görüntü işleme modeli ile kullanıcılar, göz hareketleriyle bilgisayardaki çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor. Uygulama, ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz tarafından yapay zeka tabanlı görüntü işleme modeli kullanılarak geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, göz hareketleriyle bilgisayardaki çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor.

ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin hayatını kolaylaştırmak için tasarlanan uygulama, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz tarafından KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) bünyesinde geliştirildi.

Söz konusu uygulama, hastaların bilgisayarlarını göz hareketleriyle kullanabilmesine imkan sağlarken ellerini hareket ettiremeyen hastaların da bilgisayar kullanımına ve bilgiye erişimine imkan tanıyor.

Aynı zamanda bireyin göz hareketi ile bilgisayar ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanları kontrol edebilme imkanı sağlayan uygulama, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç duyulmaksızın çalışıyor.

Uygulama ile ilgili bilgiler veren Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz, "Projemizde, herhangi bir kaza veya ALS, kas hastalıkları gibi nedenlerden dolayı özellikle boyundan aşağısı tutmayan dezavantajlı bireylerin göz bebekleriyle bilgisayar kullanmaları için bir çözüm geliştirdik. Geliştirdiğimiz çözüm, yapay zeka ve görüntü işleme teknikleriyle eş zamanlı olarak çalışıyor. Sürekli olarak kullanıcının göz bebeklerini tarıyor ve bu göz bebeklerini taramasıyla birlikte elde ettiği hareketleri bilgisayara aktarıyor. Bizim kullandığımız çözümümüz, şu an piyasadaki birçok son kullanıcı odaklı çözüme nazaran donanım kullanmaması, harici ek bir cihaza ihtiyaç duymaması ve sadece bilgisayarın kamerasını kullanması sebebiyle ön plana çıkıyor. Bunu Türk Telekom liderliğinde gerçekleştirdik. Gerçekten güzel bir kamu-sanayi iş birliği oldu. Bununla birlikte, bu tarz projelere devam ediyoruz. Şu an, özellikle özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ve öğrenciler için de bir çalışmamız var. Yakın zamanda da onun duyurusunu yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmanın alt amaçlarından bir tanesi de yaptığımız bilimsel yayınların sadece yayında kalmayıp, bilimsel anlamda kalmayıp, son kullanıcılara hitap edebilecek bir ürün haline gelmesiydi. Bu çalışmada onun da güzel bir örneğini sergilemiş olduk" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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