Yapay Zeka ile Etkili LinkedIn Kullanımı Semineri Düzenlendi
Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrim içi gerçekleştirilen seminere yoğun ilgi vardı. Doç. Dr. İsmail Erkan'ın sunumuyla katılımcılara yapay zeka destekli LinkedIn kullanımı, ağ kurma ve kişisel marka oluşturma konularında önemli bilgiler verildi.

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASEM) tarafından çevrim içi düzenlenen "Yapay Zeka ile Etkili LinkedIn Kullanımı" semineri yoğun ilgi gördü.

KASEM Müdürü Doç. Dr. Mehmet Gökerik'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Erkan sunum yaptı.

Erkan, katılımcılara yapay zeka destekli araçlarla LinkedIn üzerinde profesyonel görünürlüğün nasıl artırılabileceğini, iş ve akademi dünyasında etkili ağ kurma yöntemlerini ve kişisel marka oluşturma stratejilerini aktardı. Ayrıca, LinkedIn profil yönetimi, içerik üretimi ile yapay zeka destekli özgeçmiş ve kapak mektubu hazırlama konularında uygulamalı örnekler sundu.

Seminerde sosyal medyanın profesyonel gelişimde doğru ve etkili kullanımına dair önemli noktalara da değinildi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Erkan, dijital çağda kariyer gelişimi için LinkedIn'in stratejik kullanımının önemini vurguladı.

Program sonunda kayıt yaptıran katılımcılara, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika ve katılım belgesi verildi. - KARABÜK

