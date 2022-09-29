Yamaç paraşütü pilotu Kaymakam Şenoğlu 'Kadın Lider' seçildi Yerel Haberler Türkiye'nin yamaç paraşütü pilotu ilk kadın kaymakamı olan Çal Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Uluslararası Kadın Forumu Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler" projesinde, Türkiye'de ilk 100'e girerek "Kadın Liderler" ödülüne... Türkiye'nin yamaç paraşütü pilotu ilk kadın kaymakamı olan Çal Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Uluslararası Kadın Forumu Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler" projesinde, Türkiye'de ilk 100'e girerek "Kadın Liderler" ödülüne layık görüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Ankara'da düzenlenen toplantıya katılan Türkiye'nin yamaç paraşütü pilotu ilk kadın kaymakamı Şenoğlu, "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler" projesinde ödülünü Meclis Başkanı Şentop'tan aldı. Başkan Şentop, Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler" projesinde, Türkiye'de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış kadınları TBMM Başkanlık Konutunda ağırlayarak ödüllerini takdim etti. Projede ilk 100'e giren isimler arasında Belediye Başkanları, HSYK görevlileri, Kaymakamlar ve Rektörler yer aldı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye Yerel Haberler

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