Yalovalı esnaftan şehit aileleri ve gazilere ücretsiz hizmet

Yalovalı esnaftan şehit aileleri ve gazilere ücretsiz hizmet
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Yalova'da bay ve bayan kuaförü işletmeciliği yapan esnaf, 2 yıldır kentteki şehit aileleri ve gazilere ücretsiz hizmet veriyor.

Yalova'da bay ve bayan kuaförü işletmeciliği yapan esnaf, 2 yıldır kentteki şehit aileleri ve gazilere ücretsiz hizmet veriyor.

Esnaf Gökhan Bağış, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi ile yaptığı görüşmeler sonucu yaklaşık 2 yıldır şehit aileleri ve gazilere ücretsiz hizmet veriyor. Bağış, şehit ve gazilerin vatan için önemine değinerek, "2 yıl önce bu kararı aldım. Sonuçta şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Benim de bay ve bayan kuaförüm olduğu için onlara ücretsiz hizmet verme kararı aldım. Biraz da bu konuda duyarlı olmamın sebebi aslında insanların da daha çok duyarlı olmaları için. Aslında bir farkındalık oluşturmak için. Tabi bizim yaptığımız karınca kararınca bir şey. Onlar bu vatan için en büyük servetlerini verdiler. Şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi Başkanı Özcan İla ise Bağış'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Yalova'da ikamet eden Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerimize, şehit annelerine, eşlerine kadın kuaföründe şehit babaları ve kahraman gazilerimize de erkek kuaföründe hiçbir ücret talep etmeden hizmet vermekte. Diğer insanlara da örnek olsun istiyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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