Yalova haber | Yalova'da Mübadele Anıtı Açıldı. Yüksel Özkan: "Ülkemiz Bir Mülteci Kampına Döndürüldü"

Koru Belediyesi tarafından mübadelenin 100. yıl dönümü nedeniyle yapılan anıt törenle açıldı. Açılışa katılan CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Türkiye'nin bir mülteci kampına dönüştürüldüğünü belirterek, "Bu emperyalistlerin demografik mühendislik projesidir" dedi.

Yalova'ya bağlı Koru Beldesi Belediyesi tarafından yapılan Mübadele Anıtı'nın açılışına CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, eski CHP Milletvekili Namık Havutça, Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Başkanı ve Mütevelli Başkanı Ümit İşler katıldı. Anıtın açılışında konuşan Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, atalarının 100 yıl önce mübadele ile Koru'ya yerleştiğini, bu göçü simgeleyen bir anıtı bu nedenle yaptırdıklarını söyledi.

"BU TUZAKLARA DÜŞMEMELİYİZ"

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ise bu topraklarda emperyalistlerin emellerinin hiç bitmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Zamanında topla tüfekle işgal ettiler ama biz onları denize döktük. Geldiğimiz noktada ülkemiz bir mülteci kampına döndürüldü. Bu sıradan bir olay değil. Ekonomik sıkıntılarımızı çözebiliriz ama ülke üzerinde oynanan büyük bir oyun var bu da ulusal güvenliğimizi ciddi bir şekilde tehdit eden bir oyundur. Bunun sıradan savaştan kaçan göçenlerle de ilgisi yok. Herkes izliyor, görüyor. Şu an sayısını bilmiyoruz. 10 milyonunun üzerinde bir mülteci kampı haline geldi. Bu emperyalistlerin demografik mühendislik projesidir. Bu tuzaklara düşmemeliyiz. Ne yazık ki ülkemizi idare edenler dış ve iç güçler ülkede 'keşke Yunan kazansaydı' diyen zihniyet yani içteki iş birlikçileri emperyalistlerle hala omuz omuza, yan yana. Düşünebiliyor musunuz Samsun bölgesinde bir müftü bir din adamı kalktı dedi ki 'Selanikliler ateisttir' bin bir türlü hakaret. Bu insan hakkında ne yapıldı? Bir şarkıcı haddini aşan bir şey söyledi, özür diledi. Hemen içeriye aldılar. Peki bu din adamına ne yaptılar. Selanikli dediği kim? Selanikli dediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk. En büyük hemşehrimiz. Ben de göçmen kökenliyim. Bu mültecilerle ilgili bir algı da yürütülüyor. Manşet atılıyor. Deniyor ki 'İdlibliye de kapımız açık Selanikliye de kapımız açık', büyük bir hadsizlik."

Konuşmaların ardından 20 Ağustos Atatürk Parkı'na yerleştirilen Mübadele Anıtı'nın açılışı yapıldı.