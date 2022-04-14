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Yakalandığı hastalık kabusu olmuştu, hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yakalandığı hastalık kabusu olmuştu, hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakalandığı dil altı kanserinden dolayı bir süredir tedavi gören 25 yaşındaki Hüseyin Kırıkkale hayatını kaybetti.

KIRIKKALE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakalandığı dil altı kanserinden dolayı bir süredir tedavi gören 25 yaşındaki Hüseyin Kırıkkale hayatını kaybetti.

Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde yaşayan Hüseyin Kırıkkale'nin 2 yıl önce dilinde küçük bir yara çıktı. Yara hızla büyüyünce Hüseyin Kırıkkale'ye gittiği hastanede dil altı kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisi süren gencin dilinin ve çenesinin bir bölümü kesilmek zorunda kaldı. Bu şekilde hayatına devam etmeye çalışan Hüseyin Kırıkkale yemek yiyemiyor, konuşamıyor ve ağrılarından dolayı yürüyemiyordu.

Günlerini acı içinde geçiren Hüseyin Kırıkkale, hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç Koçlu Köyü'nde toprağa verildi. - OSMANİYE

Yakalandığı hastalık kabusu olmuştu, hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkkale, Osmaniye, Yerel, Haberler

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