Sinop'ta Elleriyle Domuz Yakalayan Şener Yılmaz'a 14 Bin 911 İdari Para Cezası: Cezanın İptal Edilmesini İstiyorum

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesinde elleriyle yaban domuzu yakalayan Şenel Yılmaz'a, 14 bin 911 TL ceza uygulandı. Yılmaz, "Ben bu cezayı hak etmedim. Ben kediyi köpeği de kucağıma alıyorum. Seviyorum. Herkes de alır sever. Domuzu vurmadım, kesmedim öyle bir şeyim hiç yok. Asla ve asla olmaz da. Ben bu cezayı yetkili devletimizden, yetkili valimizden yani bu kaldırılır diye inanıyorum" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaklaşık iki hafta önce yaban domuzunu eliyle yakaladığı görüntülerle gündeme gelen Şenel Yılmaz'a Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 14 bin 911 lira idari para cezası kesildi. Para cezasına ilişkin konuşan Şenel Yılmaz, şunları ifade etti:

"Domuz sürüsü yaklaşık 2 hafta önce köyümden Erfelek ilçesine aracımla gelirken denk geldi. İçlerinden bir tanesini durarak yakaladım, yola çıkarttım ve bıraktım. Domuza işkence herhangi bir şey asla yapmadım. Artı avlanma da yapmadım. Tesadüfen gelen bir şey. Doğa Koruma tarafından bana 14 bin 900 TL bir ceza geldi. Bunu erken ödersem 11 bin küsur liraya ödeyebileceğim söylendi.

"Böyle bir cezayı hak etmedim"

Ben bu cezayı hak etmedim. Ben kediyi köpeği de kucağıma alıyorum. Seviyorum. Herkes de alır sever. Domuzu vurmadım, kesmedim öyle bir şeyim hiç yok. Asla ve asla olmaz da. Ben bu cezayı yetkili devletimizden, yetkili valimizden yani bu kaldırılır diye inanıyorum. Ben böyle bir cezayı hak etmedim. Görüntülerde benim domuzu yakaladığım, oradan kucağımda yola getirdiğim, yani yarı yer giderek yarı kucağımda getirerek aracın önünde de poz verip saldığım var. Başka bir hiçbir şey yok. Bu ceza konusundan mağdurum. Hak etmedim. Öyle düşünüyorum ben. Bu cezanın bir şekilde iptal edilmesini istiyorum."