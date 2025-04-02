Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı

Kılıçdaroğlu'nun imza işi tamam
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Volkan Konak, Vasiyeti Üzerine Ceviz Ağacının Altına Defnedildi

Volkan Konak, Vasiyeti Üzerine Ceviz Ağacının Altına Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'taki konserinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde, kendi vasiyeti doğrultusunda ceviz ağacının altına defnedildi.

Karadenizli sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altına defnedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser esnasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon'a getirildi. Konak'ın cenazesi, Maçka ilçe merkezinde hazırlanan alanda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Güney Mahallesi'ne getirildi. Cenaze namazının kılındığı alana ise 'Mekanın cennet olsun Kuzey'in Oğlu' yazılı pankart asıldı. Ünlü sanatçı, yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek gömülmeyi vasiyet ettiği ceviz ağacının altına defnedildi.

Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin yanı sıra, Konak'ın sanat camiasından dostları, sevenleri ve Maçka halkı katıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.