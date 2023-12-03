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Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelliler Günü'nde Özel Misafirlerini Ağırladı

3 Aralık 2023 16:00 Son Güncelleme: 16:02 Abone Ol

Van Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Merkezde tedavileri devam eden yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı bulan özel öğrenciler, Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından da bilgilendirildi. İkramların da yapıldığı öğrenciler, daha sonra merkezden ayrıldılar.