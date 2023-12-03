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Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelliler Günü'nde Özel Misafirlerini Ağırladı

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Van Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Merkezde tedavileri devam eden yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı bulan özel öğrenciler, Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından da bilgilendirildi. İkramların da yapıldığı öğrenciler, daha sonra merkezden ayrıldılar.

Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel misafirlerini ağırladı.

Van Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Merkezde tedavileri devam eden yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı bulan özel öğrenciler, Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından da bilgilendirildi. İkramların da yapıldığı öğrenciler, daha sonra merkezden ayrıldılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başak Özel Aralık Van Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

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