Van'da otomobil kazası: 3 yaralı

Van'da trafik kazası: 3 yaralı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, TOKİ yolu Seyir Terası yakınlarında meydana geldi. N.K. yönetimindeki 34 TY 8139 plakalı Toyota Corolla otomobil, seyir halinde iken bir minibüsü solladığı sıra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğinde çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.