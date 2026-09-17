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Vali Yılmaz, Şeyh Şehabettin Sühreverdi Hazretleri türbesinde

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Vali Yılmaz, Şeyh Şehabettin Sühreverdi Hazretleri türbesinde
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Şeyh Şehabettin Sühreverdi Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Şeyh Şehabettin Sühreverdi Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.

Vali Yılmaz'ı Eskişehir Sertürbedarı ve Alemdarı, Eskişehir Türbeler Derneği (ETÜD) Başkanı Ali Mehmet Levent karşıladı. Tarihi Odunpazarı bölgesinde olan türbeyi ziyaret eden, dua edip fatura okuyan Vali Erdinç Yılmaz'a, Dernek Başkanı Mehmet Levent Başerdem tarafından bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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