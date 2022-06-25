Vali Yılmaz: 'Hedefimiz Osmaniye'de kadına şiddetin tamamen bitirilmesi'

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu İkinci Toplantısı'nda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye'de kadına yönelik şiddetin tamamen bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

2022 yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu İkinci Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hedefimiz ilimizde kadına yönelik şiddetin tamamen bitirilmesi. Öncelikle şiddetin neden kaynaklandığı konusunda çok düşünmemiz ve bunu yok edecek çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şiddetin, ne yüce dinimizde ne kültürümüzde yeri yok. İnsanlığa yakışmayan şiddetin bitirilmesi mücadelesi hepimiz için çok önemli. Bu mücadelede katkısı olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Yılmaz'ın konuşmasının ardından ŞÖNİM tarafından 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen ve Temmuz-Aralık aylarında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında sunum yapıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel