Vali Yılmaz'dan 'Dünya Etik Günü' mesajı: "Kamu yönetiminde etik kültürünü kararlılıkla sürdürüyoruz"

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 25 Mayıs Dünya Etik Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kamu yönetiminde etik kültürünü bir kurum kültürü haline getirmeyi, yolsuzlukla mücadeleyi ve etik dışı her türlü yaklaşıma karşı duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Dünya Etik Günü ve Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında etik değerlerin toplumsal hayatın temel taşı ve devlet ile millet arasındaki sarsılmaz bağın teminatı olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, bu değerlerin sadece birer kural değil, asırlardır bu topraklarda kök salmış bir hayat biçimi olduğunu ifade etti. Eskişehir'in Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla yoğrulduğunu belirten Yılmaz, kentin Ahilik kültürüyle ticaretine dürüstlük, sosyal hayatına ise adalet katmış bir referans şehri olduğunun altını çizdi.

"Hizmet sunumunda hiçbir ayrım gözetmiyoruz"

Valilik olarak etik ilkeleri yönetim anlayışının merkezine koyduklarını belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Kamu hizmetlerimizin her aşamasında açıklığı ilke ediniyor; dijital dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın bilgiye erişimini kolaylaştırıyoruz. Hizmet sunumunda hiçbir ayrım gözetmeksizin, her bir vatandaşımızın hakkını korumayı en kutsal görev addediyoruz. Mesai arkadaşlarımızın görevlerini ifa ederken sergilediği dürüstlük, tarafsızlık ve nezaket, devletimizin Eskişehir'deki gülen yüzüdür. Eskişehir Valiliği olarak, kamu yönetiminde etik kültürünü bir kurum kültürü haline getirmeyi, yolsuzlukla mücadeleyi ve etik dışı her türlü yaklaşıma karşı duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz mesajının sonunda, başta kamu görevlileri olmak üzere tüm Eskişehirlilerin Dünya Etik Günü ve Haftası'nı kutlayarak; doğruluğun, dürüstlüğün ve etik değerlerin hayatın her alanında hakim olmasını temenni etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
