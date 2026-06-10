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Eskişehir Valisi Yılmaz, şehit kardeşi Sibel Kanlı'yı hastanede ziyaret etti

Eskişehir Valisi Yılmaz, şehit kardeşi Sibel Kanlı'yı hastanede ziyaret etti
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Şehit Jandarma Onbaşı Osman Gıcı'nın kardeşi Sibel Kanlı'yı tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve aileye moral desteğinde bulundu.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Şehir Hastanesinde geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam eden Şehit Jandarma Onbaşı Osman Gıcı'nın kardeşi Sibel Kanlı'yı ziyaret etti.

Hastanede Sibel Kanlı ve ailesiyle bir araya gelen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Şehit Jandarma Onbaşı Osman Gıcı'nın kıymetli emaneti olan aileyle yakından ilgilenen Vali Yılmaz, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu gösterdi. Ziyaret esnasında Sibel Kanlı ve aile fertleriyle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, moral desteğinde bulundu. Aileyle yakından ilgilenen ve tedavi süreciyle ilgili doktorlardan da bilgi alan Vali Yılmaz, Sibel Kanlı'ya acil şifalar temennisinde bulunarak hastaneden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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