Osmaniye Valisi, şehit Uzman Çavuş'un babasının doğum gününü kutladı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy'un babası Zübeyir Ulusoy'un doğum gününü özel bir sürprizle kutladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hakkari ili Çukurca ilçesi Büyükana Tepe mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarının önceden döşediği EYP'nin patlaması sonucu 20.10.2011 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy'un ailesini Kadirli ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, şehit babası Zübeyir Ulusoy'un doğum gününü özel bir sürprizle kutladı. Daha sonra Vali Yılmaz, şehit ailesine üzerinde oğullarının fotoğrafının yer aldığı "Vatan Size Minnettardır" yazılı tablo ile Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. - OSMANİYE