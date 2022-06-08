Vali Yazıcı, Alanya'yı dinledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yazıcı, Alanya'yı dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Yazıcı, Alanya'yı dinledi

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili ve ALTİD Yönetim Kurulu üyeleri Servet Şakiroğlu, Şükrü Cimrin ve Şevki Taç, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Yapılan ziyarette genel turizm değerlendirmesi, tanıtım çalışmaları, Syedra Antik Kenti çalışmaları, doluluk oranları, rezervasyonlar, bölge ve dünya turizmindeki son gelişmeler görüşüldü. Başkan Sili, 14 Haziran'da Alanya'da ALTİD tarafından organize edilecek Alanya Turizm Kokteyli'ne Vali Yazıcı'yı davet etti.

ALTİD heyeti aynı gün içerisinde Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle de temaslarda bulundu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ersin Yazıcı Burhan Sili Antalya Alanya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title