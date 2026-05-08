Vali Varol, şehitleri unutmadı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aydın Valiliği'ne atanan Vali Dr. Osman Varol, şehitlikleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aydın'a atanan ve görevine başlayan Vali Dr. Osman Varol, şehitleri unutmadı. Varol'un Aydın'daki ilk adresi şehitlikler olurken, göreve başlamasının ardından 7 Eylül Şehitler Abidesi, Çanakkale Şehitliği Anıtı, Tellidede Mezarlığı Şehitliği ve Kemer Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret etti. Yapılan duaların ardından Vali Varol, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin manevi huzurunda şükran ve minnetlerini sundu. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

