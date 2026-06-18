Haberler

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Kazdağı Milli Parkı Hasanboğuldu alanında incelemelerde bulundu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Kazdağı Milli Parkı Hasanboğuldu alanında incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kazdağı Milli Parkı'ndaki Hasanboğuldu Günübirlik Kullanım Alanı'nı ziyaret ederek turizm sezonu öncesi incelemelerde bulundu. Ziyarette koruma-kullanma dengesi ve sürdürülebilir turizm çalışmaları ele alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Hasanboğuldu Günübirlik Kullanım Alanı'nı ziyaret ederek detaylı incelemelerde bulundu.

Doğal güzellikleri, mitolojik hikayeleri ve temiz havasıyla her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kazdağı Milli Parkı, devlet protokolünün üst düzey inceleme ziyaretine ev sahipliği yaptı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milli park ekosisteminin en uğrak noktalarından biri olan Hasanboğuldu Günübirlik Kullanım Alanı'nı sahada incelemek, yürütülen çalışmaları denetlemek ve turizm sezonu öncesi alınan tedbirleri kontrol etmek amacıyla bölgeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Protokol üyeleri tam kadro eşlik etti

Vali İsmail Ustaoğlu'nun Kazdağları'ndaki inceleme programına, bölgedeki mülki idare, emniyet ve askeri erkan da tam kadro eşlik etti. Ziyarette; Edremit İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Ali Taşyürek ve Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir ile milli park yetkilileri ve teknik personeller hazır bulundu. Ortak akıl ve koordinasyon vurgusu yapılan ziyarette, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Bölge turizmi ve doğa koruma çalışmaları brifingi

Ziyaret kapsamında, Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Burak Yeşiltaş ve teknik ekipler tarafından Vali Ustaoğlu'na kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Müdür Burak Yeşiltaş tarafından verilen brifingde; Hasanboğuldu ve çevresinin sahip olduğu endemik flora-fauna çeşitliliği, doğal ve rekreasyonel kaynak değerleri, alanda ziyaretçilere yönelik yürütülen sürdürülebilir koruma çalışmaları ve verilen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik projeler detaylıca aktarıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Kazdağları'nın Türkiye ve dünya için eşsiz bir miras olduğunu belirterek, bu mirası korurken turizme de en doğru şekilde kazandırmak için hassasiyetle çalışan tüm personele teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst

Kulisleri sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev

Ülkenin başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi

Dünya bu sevinci konuşuyor! 52 yıllık hasreti böyle bitirdiler
Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

Şok ayrılık! Diziden çıkarılan oyuncudan çok konuşulacak sözler
Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek

Dursun Özbek'ten Real Madrid'e servet

İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

6 milyonda 1 görülen olay! Sabah fark edince neye uğradığını şaşırdı
Konak'ta film gibi operasyon! Firariler kaçamadı: Silah, uyuşturucu ve para...

Dron havalandı, operasyon başladı
Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

Mezarlıktan çıkan sır bilim dünyasını sarstı! Tüm hesaplar değişti
Motorinin ardından benzine de indirim göründü

Peş peşe 4. indirim! Bu gece tabelalar değişiyor