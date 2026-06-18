Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Kazdağı Milli Parkı Hasanboğuldu alanında incelemelerde bulundu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Hasanboğuldu Günübirlik Kullanım Alanı'nı ziyaret ederek detaylı incelemelerde bulundu.

Doğal güzellikleri, mitolojik hikayeleri ve temiz havasıyla her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kazdağı Milli Parkı, devlet protokolünün üst düzey inceleme ziyaretine ev sahipliği yaptı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milli park ekosisteminin en uğrak noktalarından biri olan Hasanboğuldu Günübirlik Kullanım Alanı'nı sahada incelemek, yürütülen çalışmaları denetlemek ve turizm sezonu öncesi alınan tedbirleri kontrol etmek amacıyla bölgeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Protokol üyeleri tam kadro eşlik etti

Vali İsmail Ustaoğlu'nun Kazdağları'ndaki inceleme programına, bölgedeki mülki idare, emniyet ve askeri erkan da tam kadro eşlik etti. Ziyarette; Edremit İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Ali Taşyürek ve Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir ile milli park yetkilileri ve teknik personeller hazır bulundu. Ortak akıl ve koordinasyon vurgusu yapılan ziyarette, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Bölge turizmi ve doğa koruma çalışmaları brifingi

Ziyaret kapsamında, Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Burak Yeşiltaş ve teknik ekipler tarafından Vali Ustaoğlu'na kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Müdür Burak Yeşiltaş tarafından verilen brifingde; Hasanboğuldu ve çevresinin sahip olduğu endemik flora-fauna çeşitliliği, doğal ve rekreasyonel kaynak değerleri, alanda ziyaretçilere yönelik yürütülen sürdürülebilir koruma çalışmaları ve verilen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik projeler detaylıca aktarıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Kazdağları'nın Türkiye ve dünya için eşsiz bir miras olduğunu belirterek, bu mirası korurken turizme de en doğru şekilde kazandırmak için hassasiyetle çalışan tüm personele teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı