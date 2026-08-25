Vali Ustaoğlu, Edremit'te Cami İnşaatını Yerinde İnceledi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Edremit Kaymakamı Zafer Engin de ziyarette Vali Ustaoğlu'na eşlik etti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesine bağlı İbrahimce Mahallesi'nde inşaatı devam eden camide incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında inşaat alanını gezen Vali Ustaoğlu, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin ilerleyişini yerinde değerlendiren Ustaoğlu, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu'na ziyaret sırasında Edremit Kaymakamı Zafer Engin de eşlik etti. Heyet, cami inşaatındaki mevcut durum ve devam eden süreç hakkında bilgi aldı.

İnşaat çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı