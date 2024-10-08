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Vali Toraman'dan Yenice'li şehit ailesine ziyaret

Vali Toraman'dan Yenice'li şehit ailesine ziyaret
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in, Yenice'de bulunan ailesini Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ziyaret etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in, Yenice'de bulunan ailesini Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Doç . Dr. Ömer Toraman Şehit Uzman Çavuş Burak Geniş'in Yenice ilçesine bağlı Aşağı karaaşık köyünde bulunan annesi Meşkure Geniş ve Babası Basri Geniş'i ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet ederek, tekraren baş sağlığı dileklerini ileten Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, burada yapılan dua ile tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Yenice Ağrı

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