Vali Toraman'dan Yenice'li şehit ailesine ziyaret

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in, Yenice'de bulunan ailesini Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Doç . Dr. Ömer Toraman Şehit Uzman Çavuş Burak Geniş'in Yenice ilçesine bağlı Aşağı karaaşık köyünde bulunan annesi Meşkure Geniş ve Babası Basri Geniş'i ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet ederek, tekraren baş sağlığı dileklerini ileten Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, burada yapılan dua ile tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. - ÇANAKKALE