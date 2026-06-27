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Vali Sözer, evde eğitim gören öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Vali Sözer, evde eğitim gören öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören ilkokul öğrencisi Almila Ada Öztürk'ü ziyaret ederek karnesini verdi ve başarılar diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, evde eğitim gören öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt ile birlikte evde eğitim gören öğrenci Almila Ada Öztürk'ü evinde ziyaret ederek karne sevincini paylaştı. Sağlık durumu nedeniyle doktor tavsiyesi doğrultusunda eğitimine evde devam eden Ertuğrulgazi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Almila Ada Öztürk'e karnesini takdim eden Vali Sözer, öğrencinin göstermiş olduğu azim ve gayretten dolayı tebrik etti. Protokol üyeleri, öğrenciye çeşitli hediyeler takdim ederken, aileye de geçmiş olsun ve başarı dileklerini iletti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Öğrencimizin eğitimine katkı sunan öğretmenlerimize ve her zaman yanında olan ailesine teşekkür ediyorum. Almila Ada'ya sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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