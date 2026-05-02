Vali Sözer çocuklarla bir araya geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Zambak Çocuk Evi'nde çocuklarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenen Vali Sözer ve eşi Zeynep Sözer, çocuklarla sohbet ederek talep ve düşüncelerini dinledi. Program kapsamında kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alındı.

Vali Faik Oktay Sözer, çocukların her türlü imkanla desteklenmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek; "Fırsat buldukça sizlerle bir araya gelmeye çalışıyorum. Sizleri seviyor, önemsiyoruz. Devletimiz her daim yanınızdadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı