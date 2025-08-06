Vali Sözer, Aile Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Merkez 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezine giderek sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında merkezde görev yapan hekimler ve sağlık personeliyle görüşen Vali Sözer, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Merkezde bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Sözer, geçmiş olsun dileklerini ileterek taleplerini dinledi. Vatandaşların sağlık hizmetlerine en iyi şekilde ulaşabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Vali Sözer, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması yönündeki gayretlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - BİLECİK