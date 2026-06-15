Vali Özkan: 'Jandarma, devletin vatandaşla en güçlü temas noktasıdır'

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve beraberindeki personeli kabul eden Vali Vahdettin Özkan, jandarmanın terörle mücadeleden siber güvenliğe kadar birçok alanda kritik görevler üstlendiğini belirterek teşkilat mensuplarının yıl dönümünü kutladı.

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve beraberindeki jandarma personeli, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Vahdettin Özkan, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak teşkilat mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Jandarma Teşkilatının devletin vatandaşla en güçlü temas kuran kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Özkan, "Jandarmamız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Klasik kolluk hizmetlerinin yanı sıra terörle mücadelede, kamu düzeninin korunmasında, suçların önlenmesinde ve devletimizin birliği ile bütünlüğünün muhafazasında önemli sorumluluklar üstlenmektedir." dedi.

Hukuk devletinin gerekleri açısından jandarmanın kritik bir görevi yerine getirdiğini belirten Vali Özkan, anayasal ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde alınan kararların sahada uygulanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Özkan, "Adli ve mülki makamlar tarafından alınan kararların hayata geçirilmesi ve etkin şekilde uygulanması noktasında Jandarma Teşkilatımız önemli bir görev üstlenmektedir. Hukukun üstünlüğünün toplumun her kesiminde hissedilmesi ve kamu düzeninin korunması açısından jandarmamızın katkıları son derece değerlidir." diye konuştu.

Günümüzde siber suçlarla mücadelenin de güvenlik hizmetlerinin önemli bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Vali Özkan, özellikle çocukların ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesinde jandarmanın yürüttüğü çalışmaların önemine değindi. Özkan, "Siber suçların önlenmesi, risklerin doğru yönetilmesi ve olaylar meydana gelmeden gerekli tedbirlerin alınması; güçlü bir teknik altyapı, etkin organizasyon ve titiz bir takip gerektirmektedir. Jandarma Teşkilatımızın bu alandaki kapasitesi, vatandaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, Manisalı vatandaşların huzur, güven ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalardan dolayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen başta olmak üzere tüm jandarma personeline teşekkür ederek, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı