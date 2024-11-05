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Vali Osman Varol, Yeni İl Emniyet Müdürlüğü Binasını İnceledi

Vali Osman Varol, Yeni İl Emniyet Müdürlüğü Binasını İnceledi
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Adıyaman Valisi Osman Varol, yeni tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunarak, modern teknolojik altyapıya sahip binanın önemine vurgu yaptı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yapımı yeni tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün yeni binasını gezen Vali Varol'a, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş eşlik etti.

Vali Varol, bilişim, haberleşme ve teknik altyapı bakımından modern teknolojinin gerektirdiği tüm imkanlara uygun bir biçimde tasarlanarak hizmete sunulan binayı yerinde gözlemleyerek emniyet personellerine çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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