Kar ve fırtınaya rağmen vefa: Ağrı, Vali Koç'u gözyaşlarıyla uğurladı

Ağrı'da düzenlenen duygusal uğurlama töreninde Giresun Valiliğine atanan Mustafa Koç, kötü hava şartlarına rağmen vatandaşların katılımıyla veda etti. Koç, konuşmasında Ağrı'da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliğine atanan Mustafa Koç, kar ve fırtınaya rağmen vatandaşların da katıldığı duygusal bir törenle Ağrı'dan uğurlandı.

Ağrı Valiliği bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine vali yardımcıları, kurum amirleri, valilik personelinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen tören alanını dolduran vatandaşlar, Giresun'a atanan Vali Mustafa Koç'u yalnız bırakmadı.

Kar ve fırtına altında gerçekleşen törende duygu dolu anlar yaşanırken, veda konuşması sırasında Koç'un eşi Neslihan Gül Koç'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ağrı'da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Koç, desteklerinden dolayı vatandaşlara ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Soğuk havaya aldırış etmeyerek törene katılan vatandaşların vedası, uğurlamayı daha da anlamlı kıldı. Vali Koç, törenin ardından katılımcılarla tek tek vedalaşarak Ağrı'dan ayrıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

