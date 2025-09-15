Haberler

Vali Mustafa Koç, Ağrı'da Düğün Merasimlerine Katıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kentte gerçekleştirilen iki düğün merasimine katılarak genç çiftlere mutluluk diledi ve ailelerle sevincini paylaştı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kentte düzenlenen iki düğün merasimine katılarak ailelerin sevincine ortak oldu.

Vali Mustafa Koç, Demir ve Adan ailelerinin evlatları Sibel ile Rıdvan'ın düğününe katılarak genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi, aileleri tebrik etti.

Vali Koç ayrıca, Irmak ve Kılıç ailelerinin evlatları Merve ile Sefa'nın düğün merasimine iştirak etti. Burada da çiftin nikah törenine şahitlik eden Koç, genç çifte mutluluk temennisinde bulunarak ailelerin sevincini paylaştı.

Vali Mustafa Koç, "Evlilik, hayat boyu karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma üzerine kurulu kutsal bir birlikteliktir. Genç çiftlerimize bir ömür boyu huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
