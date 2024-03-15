Vali Mustafa Çiftçi, Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla iftar yemeğinde buluştu

Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Vali Mustafa Çiftçi ile iftar heyecanı yaşadı.

Vali Mustafa Çiftçi ve Azime Çiftçi, Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftara; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, eşi Merve Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve müdür yardımcıları katıldı. - ERZURUM