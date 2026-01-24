Haberler

Makas ailesi sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya geldi

Makas ailesi sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, sevgi evlerinde yaşayan çocuklarla bir araya gelerek onlara anne-baba şefkati gösterdi. Ziyaretleriyle çocuklarla samimi diyaloglar kurarak büyük takdir topladı.

Düzce(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte sevgi evlerinde yaşayan çocuklarla bir araya geldi. Makas çifti, çocuklara yaklaşımı ve onlarla kurduğu diyalog ile büyük takdir topladı.

Düzce'deki görevine ilk başladığında yaptığı açıklama ile devletin hak edenlere şefkatli ve merhametli kollarını uzatacağını belirten Vali Mehmet Makas, kısa sürede gönüllerde taht kurdu.

Vali Makas, eşi Elif Makas ile birlikte Fehmi Öney Sevgi evini ziyaret etti. Devlet koruması altında sevgi evinde yaşayan çocuklarla bir araya gelen Makas çifti, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara anne baba şefkati gösterdi. Çocuklarla sohbet eden, onları dinleyen Makas çifti çocuklarla kurduğu diyalog ise yüzlerde tebessüm oluşturdu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi