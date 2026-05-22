Vali Masatlı, Defne’de yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kuvvetli sağanak yağışların ardından Defne ilçesinde su baskınlarından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Masatlı, su tahliyesi, yol açma, temizlik ve güvenlik çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek tüm ekiplerin sahada yoğun şekilde görev yaptığını söyledi. Hatay’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından Defne ilçesinde yaşanan olumsuzluklar sonrası Hatay Valisi Mustafa Masatlı sahaya inerek incelemelerde bulundu. Yağıştan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Masatlı, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, su baskınlarının yaşandığı alanlarda devam eden müdahale çalışmalarını yakından takip etti. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Masatlı, sürecin tüm kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

SU TAHLİYESİ VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Defne ilçesinde yağış sonrası oluşan olumsuzlukların giderilmesi için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi. Özellikle su tahliyesi, yol açma, temizlik ve güvenlik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Vali Mustafa Masatlı, ilgili kurumların sahadaki faaliyetlerini koordine ederek çalışmaların hızlandırılması yönünde talimatlarda bulundu. Ekiplerin vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gece gündüz sahada görev yaptığı ifade edildi. Yetkililer, yağışların ardından oluşabilecek yeni risklere karşı bölgede gerekli tüm önlemlerin alındığını ve sürecin hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.

VALİ MASATLI: “DEVLETİMİZ TÜM İMKÂNLARIYLA VATANDAŞIMIZIN YANINDA”

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, meydana gelen olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için tüm ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını söyledi. Devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Masatlı, “Yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve mağduriyetlerin giderilmesi adına tüm ekiplerimiz sahada görev yapıyor” ifadelerini kullandı. Vali Masatlı ayrıca sürecin anbean takip edildiğini belirterek, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda müdahalelerin hızlı şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Haber: Hüseyin Zorkun