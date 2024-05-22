Üye Girişi
Haberler

Vali Mahmut Demirtaş, Türk Mutfağı Haftası'nda pideli köfteyi hazırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Vali Mahmut Demirtaş, Bursa'nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfteyi hazırladı. Demirtaş, Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla etkinliklere katıldı.

Türk Mutfağı Haftasının 2. gününde Vali Mahmut Demirtaş, önlük giyip tezgahın başına geçti. Bursa'nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfteyi Vali Demirtaş hazırladı.

Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak hedefiyle düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde etkinlikler başladı. Vali Mahmut Demirtaş, yerel tatların en özgün hallerini deneyimlemek için uzman şeflerin rehberliğinde coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan ve Bursa'nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfteyi hazırladı.

BTSO Mutfak Akademi'de önlük giyip tezgah başına geçen Vali Demirtaş, "Pideli köfte, sadece bir yemek değil, aynı zamanda Bursa'nın zengin kültürel mirasının bir parçası. Bu lezzeti sizlerle paylaşmaktan ve Bursa'mızın gastronomi kültürünü yaşatmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Demirtaş Bursa Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

 Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Bakmadan Geçme

Taş Kağıt Makas 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 162. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Türbülans Nedir ve Neden Olur? Uçak Seyahatlerinde Türbülansın Etkileri Seferberlik tüzüğü neden kaldırıldı? Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği nedir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 23. Bölüm CANLI izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sık sık idrara çıkma neyin habercisi? Günde 10 kere idrara çıkmak normal mi? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı okulu nerede? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler, konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti! 2026 UEFA Avrupa Ligi nerede oynanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Taş Kağıt Makas CANLI izle! KANAL D Taş Kağıt Makas 12. bölüm CANLI izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 161. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki!
Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title