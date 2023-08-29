Vali Koç'a hayırlı olsun ziyaretleri

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yeni görevine başladığı günden bu yana çok sayıda ziyaretçiyi makamında ağırladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yeni görevine başladığı günden bu yana çok sayıda ziyaretçiyi makamında ağırladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç'u ziyaret edenler arasında Doğubayazıt Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Resul İlhan, Kıbrıs Gazisi Ahmet Şahin ve Gazi yakını Osman Kurban ile Şehit Uzman Çavuş Sezai Atabey'in babası Zakir Atabey ve kardeşi Gökhan Atabey de vardı.

Vali Koç, ziyaretçilerle sohbet ederek, gazilerin ve şehit ailelerinin devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Vali Koç, gazilerin ve şehit ailelerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.

Öte yandan Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Ramazan Yakut, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, ATSO Başkanı Saim Alpaslan, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş ve AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör de Vali Koç'u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Koç ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ağrı'nın kalkınması ve gelişmesi için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını söyledi. - AĞRI