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Vali Hulusi Şahin: "Kadınlarımız başımızın tacıdır"

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, kadınların el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Vali Hulusi Şahin, Kadın Karavancılar Türk Halk Müziği Topluluğu konserini dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, kadınların el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Vali Hulusi Şahin, Kadın Karavancılar Türk Halk Müziği Topluluğu konserini dinledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Kadın Konukevi müdürlükleri ile çocuk kuruluşlarından hizmet alan kadınlar ve çocukların hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği etkinliğin açılışını yaptı. Ardından Kadın Karavancılar Türk Halk Müziği Topluluğu'nun konserini izledi.

"Türk kadını her zaman milletinin yanında oldu"

Programda yaptığı konuşmada Türk kadınının tarih boyunca büyük fedakarlıklar yaptığını ifade eden Vali Şahin, "Kadınlarımız olmasa biz de var olamazdık. Gerek Kurtuluş Savaşı'nda gerekse bölücü terör örgütüyle mücadelede, nerede ihtiyaç varsa kadınlarımız orada yer aldı. Çanakkale Savaşı, Türk milletinin ölüm kalım savaşıydı. O savaşta genç kızlarımız erkek kılığına girerek cepheye gitti. Bizim sadece şehit annelerimiz değil, şehit kadınlarımız da var. Türk toplumunda kadın ve erkek eşitliği 3 bin yıldan fazla bir geçmişe dayanır. Bizim toplumumuzda bir kişinin kadın ya da erkek olması değil, insan olması önemlidir. Bu sebeple kadına karşı şiddetle her zaman mücadele edeceğiz ve kadınları başımızın tacı yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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