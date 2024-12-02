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Vali Hatipoğlu'ndan FHGC'ye Ziyaret

Vali Hatipoğlu'ndan FHGC'ye Ziyaret
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Vali Numan Hatipoğlu, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Başkan Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Elazığ basınının önemi vurgulandı.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni (FHGC) ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, Başkan Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

FHGC'yi ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, Başkan Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Cemiyet ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Gürtürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elazığ basınının önemine değinen Vali Hatioplu ise cemiyete ve kent genelindeki gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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