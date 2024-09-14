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Vali Hatipoğlu, Huzur ve Güven Uygulamasına Katıldı

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamasına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Hatipoğlu, denetimler hakkında bilgi aldı ve mahalleli ile sohbet etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Huzur ve Güven Uygulamasına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. 4 mahalle ve 20 noktada 41 ekip, 208 personel ve bir mobil göç noktası ile gerçekleştirilen denetimlere Vali Numan Hatipoğlu ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'de katıldı. Denetimler hakkında bilgi alan ve polis ekiplerine başarılar dileyen Vali Hatipoğlu, ardından denetim yapılan bir kahvehanede vatandaşlar bir araya geldi. Burada mahalleli ile uzun süre sohbet eden Hatipoğlu, yanına gelen çocuklara da top hediye etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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