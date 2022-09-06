Vali Çuhadar, köylerin sorunlarını yerinde tespit ediyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, köylere yönelik hizmetlerin etkin, verimli ve daha seri bir şekilde sunulması için, kırsalda yaşayan vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini yerinde görüp tespit ediyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, köylere yönelik hizmetlerin etkin, verimli ve daha seri bir şekilde sunulması için, kırsalda yaşayan vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini yerinde görüp tespit ediyor.

Vali Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve talepleri ile karşılaştıkları problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı köy ziyaretlerine merkeze bağlı Kaşköy, Kayadibi (Pevrikan), Bozatlı ve Çakmaklar köyleri ile devam etti.

Ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Gittiği köylerde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla hasbihal ederek istek ve arzularını dinledi.

Köy ziyaretlerinde kendisine iletilen ihtiyaç, talep ve önerileri dinleyerek tek tek not alan Vali Mahmut Çuhadar, köylüler tarafından dile getirilen talepleri imkanlar çerçevesinde çözmenin gayretinde olacaklarını söyledi.

Gittiği köylerde etrafına toplanan çocuklara da özel ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekti.

Kırsal kesime yönelik gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerle köylünün ihtiyaç ve taleplerini yerinde görüp çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Çuhadar, "Bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın dertlerini yerinde dinlemek, hasbihal etmek daha güzel ve daha anlamlı oluyor. İhtiyaçları, sorunları birebir paylaşma imkanı oluyor. Zaten gerek il özel idaremiz gerekse de merkez köylere hizmet götürme birliği aracılığıyla bugüne kadar köylerimize yönelik çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Birçok köyümüzün köy içi yolları kilitli parke taşıyla döşenerek, yol, su ve alt yapı hizmetleri tamamlanmış durumda. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN